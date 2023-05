Al Pacino (83) venter barn for fjerde gang. Skuespillerens 29 år gamle kjæreste, Noor Alfallah, er åtte måneder på vei, skriver New York Post.

Pacino har allerede datteren Julie (33) med Jan Tarrant, samt tvillingene Olivia og sønnen Anton (22) med Beverly D’Angelo.

Dette blir imidlertid Alfallahs første barn.

Rike eldre menn

Kjendisfedre som fikk barn sent i livet: Alec Baldwin

Richard Gere

Mick Jagger

Steve Martin

Rod Stewart

Larry King

George Lucas

Clint Eastwood

Hugh Hefner

Romanseryktene begynte å svirre rundt Pacino og Alfallah da de ble observert sammen på middag i april 2022.

Flere kilder fortalte imidlertid avisen at paret hadde datet i det stille siden koronapandemien.

– Pacino og Noor begynte å date hverandre under pandemien. Hun dater stort sett veldig rike eldre menn. Hun har vært sammen med Al en stund nå, og de kommer veldig godt overens. forteller kilden.

– Aldersforskjellen ser ikke ut til å være et problem, selv om han er eldre enn faren hennes, hun omgås med den velstående jet-set-kretsen, og hun kommer fra en familie med penger avslutter, kilden.

Før hun ble sammen med Pacino, så Alfallah mye til Mick Jagger, som hun datet da han var 72 og hun 22.

Babyfeber

Pacinos babynyhet kommer bare en uke etter at skuespiller Robert De Niro (79) avslørte at han har blitt far for syvende gang.

I et intervju med ET Canada ble De Niro spurt om hvordan det er å være far til seks barn – da kontrer De Niro:

– Sju faktisk, jeg fikk akkurat en baby.

Det er ikke kjent hvem barnets mor er, eller når barnet kom til verden.