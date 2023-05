Argentinsk høyrepopulist er blitt et hett navn foran presidentvalget

Presidentkandidat Milei mener klimaendringer er en sosialistisk løgn, at seksualundervisning i skolene er et knep for å ødelegge familier, at salg med menneskelige organer bør være lov, og at sentralbanken bør avskaffes.

Milei har USAs tidligere president Donald Trump og Brasil tidligere president Jair Bolsonaro som forbilder og har nære forbindelser til det høyreekstreme partiet Vox i Spania.

Flere mener han kan – eller bør – bli Argentinas neste president.

Staten er fienden

Milei er libertarianer og selvskreven anarkokapitalist, som betyr at han blant annet ønsker et samfunn uten en stat, til fordel for et samfunn med individuell selveierrett i et fritt marked. Han ser på staten som en fiende.

Han har fått stor oppmerksomhet gjennom fjernsynssendinger der han har rakket ned på Argentinas nålevende politikere og politiske system. Han har karakterisert politikere som «rotter» som danner en «snyltekaste» som kun tenker på å berike seg selv.

Få hadde trodd at han kunne være en alternativ presidentkandidat. Men meningsmålinger viser at populariteten hans øker. Han har fått 2,7 millioner mennesker til å delta i sitt månedlige lotteri der han gir bort lønnen sin.

Og det viktigste: Mange av hans politiske fanesaker dominerer i diskusjonene foran valget i oktober.

– I dag kan ingen si at Milei ikke er en person som kan innta presidentembetet, sier statsviter Luis Tonelli ved Universitetet i Buenos Aires.

Ingen nykommer

Milei er ikke helt nykommer. Han ble medlem av deputertkammeret – underhuset i kongressen – i Argentina i 2021.

Analytikere har trukket paralleller mellom Milei og Trump fordi de begge støtter sosialt konservative synspunkter og lover å «gjøre landet stort» igjen. Dessuten rakker begge ned på politikerstanden generelt.

Mange argentinere ser på ham som den rene rockestjernen. Han har fått kallenavnet «parykken» fordi han er så rufsete på håret.

Fansen samlet seg rundt ham på en bokmesse i Buenos Aires nylig der han snakket om sin siste bok: «Slutten på inflasjonen». Inflasjon er et av Argentinas mest presserende økonomiske problemer: Den årlige inflasjonsraten ligger på over 100 prosent. I boka oppfordrer Milei til å kutte utgifter, avskaffe sentralbanken og gå over til dollar.

Til bokmessen strømmet det til så mange fans at mange ikke slapp inn, men måtte stå på utsiden.

– Politikerstanden er redd, sa Milei, og tilhengerne hans jublet.

Redde eller ikke, landets politiske ledere har uansett begynt å se på Milei som en reell konkurrent i høstens valg. Et valg mange for kort tid siden mente bare ville bli en konkurranse mellom de to politiske blokkene som har dominert landet i årevis.

En akademisk Trump

Federico Finchelstein, historiker ved New School for Social Research i New York, mener at Milei er «en Trump som ser på seg selv som en akademiker».

– Milei har vært til dyktig til å spille på frustrasjonen over Argentinas skyhøye inflasjon, sier Roberto Bacman, direktør for Center for Public Opinion Studies. Han forteller at sju av ti argentinere sier at de sliter med å få endene til å møtes.

21 år gamle Francisco Beron var en av dem som møtte opp da Milei holdt sitt show på bokmessa.

Han forteller at startlønnen hans i fjor tilsvarte cirka 7700 kroner i måneden, og selv om lønna hans faktisk har gått opp to ganger siden den gang, tjener han likevel mindre – rundt 5500 kroner.

– Det er en følelse av absolutt hjelpeløshet, sier Beron.

Finchelstein fremstiller Milei som en type politiker som fremstår med magiske løsninger. Det er noe folk lengter etter når de er neddynget av problemer, sier han.

Verdikonservativ

I tillegg til at Milei står for en ny økonomisk politikk, er han også verdikonservativ. Han er motstander av abort, som Argentina legaliserte i 2020. Han går ut mot likekjønnet ekteskap, som ble legalisert i 2010. Han bekymrer seg slett ikke for global oppvarming, som han latterliggjør ved å si at man for kort tid siden trodde planeten skulle fryse til is.

Han har foreslått markedsmekanismer for å håndtere lange ventelister for organtransplantasjoner. Det må være opp til hver enkelt person å velge om de vil selge sine egne organer eller ikke, mener han.

Mange av Mileis tilhengere lar seg likevel trolig mest begeistre over at han kaller politikerne maktsyke kleptokrater.

– Det siste politikere bekymrer seg for, er folket, mener den 51 år gamle legen Ricardo Poledo.

Regional høyredreining

Finchelstein mener at Mileis økende oppslutning er en del av en regional politisk høyredreining.

I Paraguay kom den populistiske outsideren Paraguayo Cubas på en uventet sterk tredjeplass i presidentvalget forrige måned. I El Salvador har president Nayib Bukele fra høyrepartiet GANA sett sin popularitet skyte i været blant annet som følge av en omstridt kampanje mot voldelige bander. I Chile vant partier på høyresiden avstemningen om sammensetningen av rådet som skal utarbeide et forslag til ny grunnlov i landet.

Politiske analytikere er likevel usikre på om Milei, som står uten et stort nasjonalt valgapparat, er i stand til å vinne et valg.

– Men Milei er et nytt fenomen i politikken. Det er derfor vanskelig å forutsi hva som kan skje, sier Mariel Fornoni fra konsulentselskapet Management amp; Fit. Hun understreker at det i dagens Argentina er et politisk tomrom.

– Alt kan skje, legger hun til.