I stedet var det president Recep Tayyip Erdogan som trakk det lengste strået. Det har fått Kayaroglu til å vurdere å flytte utenlands.

– Unge mennesker har ikke noe håp lenger. Hver eneste kveld snakker jeg og romkameraten min bare om hvordan vi skal komme oss unna, sier Kayaroglu.

Fem andre unge innbyggere i Istanbul og Ankara som nyhetsbyrået AFP har snakket med, sier det samme. Alle anklager Erdogan for å ha gjort Tyrkia til et land de ikke lenger trives i.

I sosiale medier er det også mange som lufter frustrasjonen over det de mener er dårlige framtidsutsikter.

– Vi bor i et vakkert land som ikke blir styrt skikkelig, og det blir verre. Det er derfor mange unge reiser ut, sier Emre Yoruk.

Han tenker også på å følge eksempelet til titusener av unge tyrkere som hvert år reiser til utlandet.

Sju av ti vil bort

En undersøkelse gjort av stiftelsen Konrad-Adenauer, som ble offentliggjort i begynnelsen av 2022, viste at 72,9 prosent av tyrkere i alderen 18–25 år sa at de ønsket å bo i utlandet hvis de fikk muligheten til det.

– Dette tallet er høyt selv blant ungdommer som støtter AKP eller MHP, sier sosiologen Demet Lukuslu, som forsker på ungdomskultur ved Yeditepe-universitetet i Istanbul.

AKP er partiet til Erdogan, mens MHP er regjeringens høyrenasjonalistiske støtteparti.

– Unge mennesker klager over den økonomiske situasjonen, men også over den generelle stemningen, som får dem til å følge seg dårlig, og som de ikke har noe kontroll over, sier han.

Pliktfølelse

Før valget viste meningsmålinger at Erdogans sosialdemokratiske motkandidat Kemal Kilicdaroglu var den foretrukne kandidaten blant unge velgere. Med en samlet opposisjon i ryggen håpet mange at den mer stillfarne veteranen skulle greie å slå Erdogan. Men allerede i første runde havnet han såpass langt etter – nesten 5 prosentpoeng – at mange oppfattet slaget som tapt.

25 år gamle Ezgi i Istanbul sier hun mistet alt håp etter valget 14. mai. Denne søndagen stemte hun først og fremst av plikt uten tro på at det ville gjøre noen forskjell.

I frykt for å få problemer vil hun ikke oppgi etternavnet sitt. Noe av det som gjør henne mest bekymret, er at fire parlamentarikere fra et islamistisk kurdisk parti, Huda-Par, har gitt sin støtte til Erdogan.

Partiet avviser kvinners rettigheter og har koblinger til grupper som anklages for likvideringer langt tilbake i tid.

– Jeg er veldig glad i landet mitt, men jeg vil ikke ende opp som kvinner i Iran, sier Ezgi, som jobber med markedsføring. Nå vurderer hun å emigrere til Nederland sammen med en eldre søster.

– Usle innfall

Utvandring og hjerneflukt var ikke saker som dominerte valgkampen. I stedet var diskusjonene før annen valgomgang preget av løfter om at millioner av syrere og andre flyktninger og migranter skal deporteres.

Erdogan har imidlertid skjelt ut unge mennesker som han mener «banker på døra til andre land bare for å få en bedre bil eller en bedre telefon».

Kilicdaroglu har også bedt Tyrkias beste hoder om å komme tilbake og bygge landet.

– Kom tilbake, unge mennesker. Dette landet trenger dere, tvitret han nylig.

Reiser hjem uansett

Oppfordringen var en respons på en video som ble publisert av uteksaminerte studenter fra det prestisjefylte Istanbul-universitetet, som alle har reist til utlandet, men som lovet å komme tilbake hvis Kilicdaroglu ba dem om det.

En av studentene, Omer Altan, som fullfører en mastergrad ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), mener det er ulikheten og korrupsjonen i dagens Tyrkia som gjør at mange vil bort. Men selv regner han med å reise hjem uansett.

– Gjenvalget av Erdogan kan også få meg til å komme tilbake og forsøke å gjøre noe bra. Det vil skape et enda større behov for å gjøre gode ting, sier Omer Altan.