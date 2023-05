Nato-soldater såret i sammenstøt i Kosovo

Nato fordømmer på det sterkeste angrepet mot den fredsbevarende styrken, står det i en uttalelse fra forsvarsalliansen.

– Slike angrep er fullstendig uakseptable. Volden må opphøre umiddelbart. Vi ber alle parter gå i dialog og unngå handlinger som kan gjøre situasjonen mer betent, sier en talsperson for Nato.

– KFOR-styrken vil gjøre alt for å ivareta sikkerheten og tryggheten og fortsette sin upartiske innsats i tråd med mandatet fra FNs sikkerhetsråd, heter det videre.

Skape ro i nord

Nato-soldater ble mandag satt inn for å holde demonstrerende serbere i sjakk ved tre rådhus som har fått kosovoalbanske ordførere nord i Kosovo.

Serbere i Kosovo boikottet valget forrige måned, noe som ledet til at etniske albanere tok kontrollen over bystyrer i flere av de nordlige byene – det til tross for valgdeltakelse på under 3,5 prosent.

Trosset oppfordring fra USA og EU

Kosovos statsminister Albin Kurti satt inn de nye ordførerne i forrige uke og trosset med det USA og EUs oppfordringer om å lette på spenningene. Begge har vært forkjempere av Kosovos uavhengighet fra Serbia i 2008.

Mange serbere krever tilbaketrekning av politistyrker fra Kosovo, som har skapt opprør nord i landet med sin tilstedeværelse. Serberne anerkjenner heller ikke de nye kosovoalbanske ordførerne som nylig ble valgt.