Opplysningene kommer fra viseformann Ri Pyong Chol i militærkommisjonen til regjeringspartiet i Nord-Korea, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Beskjeden kommer dagen etter at myndighetene i Japan sa at de hadde blitt informert om at Nord-Korea skulle sende opp en satellitt en gang mellom 31. mai og 11. juni. De frykter at nordkoreanerne planlegger å skyte opp en langtrekkende ballistisk rakett.