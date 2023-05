Mykhajlo Podoljak tar mandag til orde for en 100–120 kilometer bred demilitarisert sone i Russland som en del av oppgjøret når krigen er over.

En slik sone vil være nødvendig for å beskytte ukrainske områder mot fremtidig aggresjon og for å skape reell trygghet for innbyggerne i Kharkiv, Tsjernihiv, Sumy, Zaporizjzja, Luhansk og Donetsk, skriver han på Twitter.

I en tidlig fase bør sonen kontrolleres av en internasjonal kontingent, mener Podoljak, som er en av president Volodymyr Zelenskyjs nærmeste rådgivere.

