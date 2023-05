Nato-soldater utplassert i byer i Kosovo

Serberne boikottet lokalvalget i april, men godtar likevel ikke at kosovoalbanere skal styre i byer der det er serbisk flertall.

Rundt 90 prosent av Kosovos befolkning er kosovoalbansk, mens serberne er i flertall i de fire nordlige kommunene som grenser mot Serbia.

I byen Leposavic, like ved grensen til Serbia, ble amerikanske soldater i Nato-tjeneste utplassert for å beskytte rådhuset mandag, hvor hundrevis av serbere hadde samlet seg. Soldatene var kledd i fullt opprørsutstyr og satte ut piggtrådgjerder for å holde demonstrantene ute.

I byen Zvekan brukte politiet pepperspray mot serbiske folkemengder som brøt gjennom en barrikade og prøvde å ta seg inn i rådhuset.

Den serbiske folkegruppen i Kosovo har aldri akseptert selvstendighetserklæringen fra 2008 og ser fortsatt Beograd som sin hovedstad. Serberne krever at de kosovoalbanske ordførerne skal erstattes med administrasjonsledere lønnet av Serbia.