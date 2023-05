To døde da turistbåt kantret i Italia

Dykkere hentet opp to lik og sa at de lette etter ytterligere to savnende, melder det italienske nyhetsbyrået Ansa. Et redningshelikopter bistår i søket.

20 av 24 som var om bord på båten, er i trygghet, ifølge byrået. Videre skriver de at det eksakte antallet passasjerer om bord ikke er klart.

Ulykken skyldtes en storm som herjet i området, ifølge Attilio Fontana, presidenten i Lombardia-regionen. Det var en 16 meter lang seilbåt leid av turister, som kantret i uværet.