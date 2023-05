Biden og McCarthy har avtale klar om gjeldstaket i USA – nå er det opp til Kongressen

Ifølge Biden er avtalen et kompromiss som vil hindre katastrofalt mislighold av USAs statsgjeld.

Nå må den demokratiske presidenten og republikaneren McCarthy jobbe for å samle partifeller i begge leirer til å stemme for avtalen. USA risikerer å gå tom for penger innen 5. juni dersom republikanere og demokrater i Kongressen ikke klarer å bli enige.

Tidligere søndag sa Biden at han trodde det var gode sjanser for å få gjennom avtalen.

Det var lørdag at han og McCarthy kom til enighet om et kompromiss som blant annet innebærer utgiftskutt, noe republikanerne har krevd for å gå med på å heve gjeldstaket.

Likevel er det flere republikanere som allerede har ymtet at de ikke er fornøyde med dagens kompromiss. Senator Lindsey Graham er blant dem som er kritiske til forslaget fordi han frykter det vil svekke USAs forsvar og støtten til Ukraina.