Belarus-topp: Vesten ga oss ikke noe annet valg enn å utplassere atomvåpen

Aleksander Volfovitsj, statssekretær i sikkerhetsrådet til Belarus, sa i et intervju på statlig fjernsyn at det var logisk at våpnene ble trukket tilbake etter den sovjetiske kollapsen i 1991, da USA hadde gitt sikkerhetsgarantier og ikke innført noen sanksjoner.

– I dag har alt blitt revet ned. Alle løftene som er gitt er borte for alltid, sa Volfovitsj i intervjuet.

Belarus, ledet av president Aleksandr Lukasjenko, er Russlands trofaste allierte, og lot sitt territorium brukes til å starte invasjonen av Ukraina i februar 2022. I forrige uke besluttet russiske myndigheter å utplassere atomvåpen på belarusisk territorium.

USA har fordømt den potensielle utplasseringen av atomvåpen i Belarus, men sier deres holdning til bruken av atomvåpen ikke har endret seg.