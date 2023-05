Tyrkisk opposisjon melder om angrep på observatører

Özgur Özel i Det republikanske folkepartiet (CHP) skriver på Twitter søndag at partiets observatører ble overfalt i provinsen Sanliurfa. De ble banket opp og fratatt telefonene sine fordi de protesterte på uregelmessigheter i stemmegivningen, hevder han.

CHP-politikeren Ali Seker var til stede, ifølge Özel. En lokal journalist tvitrer at Seker ble slått.

Opplysningene har ikke latt seg verifisere fra andre kilder. Ifølge Özel var det ikke nok sikkerhetspersonell på stedet, og han ber myndighetene sørge for at valget går trygt for seg.