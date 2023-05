– Jeg inviterer alle mine borgere til å avgi stemme, sa den sekulære presidentkandidaten videre etter å ha avlagt sin stemme i hovedstaden Ankara søndag.

President Recep Tayyip Erdogan stemte samtidig i Istanbul sammen med sin kone Emine. Han ba velgerne om å «møte opp uten selvtilfredshet» i den andre og avgjørende valgomgangen.

Erdogan fikk 49,4 prosent av stemmene mot Kilicdaroglus 44,9 prosent i første valgomgang for to uker siden.

Tyrkisk opposisjon melder om angrep på observatører



Opposisjonens valgobservatører er blitt angrepet i en landsby sørøst i Tyrkia, ifølge nestlederen i Kemal Kilicdaroglus parti CHP.

Özgur Özel i Det republikanske folkepartiet (CHP) skriver på Twitter søndag at partiets observatører ble overfalt i provinsen Sanliurfa. De ble banket opp og fratatt telefonene sine fordi de protesterte på uregelmessigheter i stemmegivningen, hevder han.

CHP-politikeren Ali Seker var til stede, ifølge Özel. En lokal journalist tvitrer at Seker ble slått.

Opplysningene har ikke latt seg verifisere fra andre kilder. Ifølge Özel var det ikke nok sikkerhetspersonell på stedet, og han ber myndighetene sørge for at valget går trygt for seg.

Valglokalene i Tyrkia har åpnet



I dag avgjør tyrkerne om Recep Tayyip Erdogan kan gå inn i sitt tredje tiår som landets leder, eller om han må vike plassen for utfordrer Kemal Kilicdaroglu.

Søndag morgen åpnet igjen valglokalene over hele Tyrkia.

Nå skal tyrkerne ta den endelig avgjørelsen om hvem av de to kandidatene, lengesittende president Erdogan eller opposisjonsleder Kilicdaroglu, som skal innta presidentvervet.

I første valgrunde, som fant sted 14. mai, fikk Erdogan fikk 49,4 prosent av stemmene. Kilicdaroglu fikk 44,9 prosent.

Et skjebnevalg

Valget karakteriseres som et skjebnevalg. Enten går den tyrkiske befolkning for det kjente og trolig trygge med autoritære, «sterke-mann-leder» Erdogan fra det moderate islamistpartiet Rettferds- og utviklingspartiet (AKP).

Eller så våger de å satse på den sekulære opposisjonslederen Kilicdaroglu som lover store endringer, både når det gjelder økonomi og demokratisk styresett. Seks tyrkiske opposisjonspartier står bak Kilicdaroglu, som er leder for det republikanske partiet CHP.

Tyrkia-ekspert og professor Einar Wigen ved Universitetet i Oslo mener valget understreker kulturkrigen i Tyrkia, som er splittet i ganske ulike syn, og polariserer den politiske debatten.

– Enten ser man Erdogan som en redningsmann som gjør Tyrkia til et viktig land i verden, eller man ser ham som en korrupt autoritær leder som beriker seg selv på vanlige tyrkeres bekostning, sa Wigen til NTB foran første valgrunde.

Erdogan har sittet med makten i 20 år, og har opp gjennom årene styrket sin rolle betydelig.