RSF-militsen i Sudan åpner for å forlenge våpenhvilen

RSF-militsen sier i en uttalelse at de er klare til å fortsette samtalene i løpet av de to siste dagene av våpenhvilen, i regi av de saudiske og amerikanske meklerne, for å diskutere muligheten for å fornye våpenhvileavtalen og humanitære ordninger.

Den nåværende våpenhvilen mellom RSF-militsen og Sudans regjeringshær skulle gjelde i sju dager fra mandag, men ble brutt etter bare noen minutter i form av luftangrep og artilleribeskytning. USA har understreket at de vil holde begge parter ansvarlige for brudd.

Ingen av de foregående våpenhvilene har holdt, men USA og Saudi-Arabia insisterte på at denne skilte seg ut da avtalen er signert av partene og innebærer en internasjonalt støttet mekanisme for å overvåke våpenhvilen.

Minst 1000 mennesker er drept og 1,1 millioner mennesker er drevet på flukt etter konfliktutbruddet i april.