Biden om prinsippavtalen: – Et kompromiss

Biden og McCarthy, som leder det republikanske flertallet i Representantenes hus, ble enige om prinsippavtalen lørdag kveld lokal tid. Avtalen går blant annet ut på å heve gjeldstaket i USA, noe som må til for at ikke landets enorme statsgjeld skal misligholdes.

– Avtalen representerer et kompromiss, som betyr at ikke alle får det som de vil. Slik er ansvaret ved å styre, skriver Biden på Twitter.

– Og avtalen er godt nytt for det amerikanske folket, da den forhindrer det som kunne blitt et katastrofalt mislighold, skriver han videre.

Biden sier at forhandlerne skal ferdigstille avtaleteksten i løpet av den kommende dagen, og at den deretter skal stemmes over politisk.

– Jeg oppfordrer sterkt Representantenes hus og Senatet til å vedta avtalen med en gang, skriver presidenten.