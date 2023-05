Boris Johnson avviser nye partygate-anklager som vås

Partygate-saken vil ingen ende ta for Johnson, som onsdag denne uken ble varslet inn til politiet om nye påstander om regelbrudd under koronanedstengingen.

– Hele denne greia er rent vås fra start til slutt, sa Johnson i en kommentar til Sky News på en USA-tur fredag.

I denne omgang handler det om samlinger i statsministerboligen i Downing Street og på statsministerens landsted Chequers, som skal ha kommet fram i lyset som følge av en gransking av pandemihåndteringen i Storbritannia.

Besøk av venner

Granskingen har sett på Johnsons offisielle planlegger, der det blant annet var oppført et besøk av venner på Chequers.

– Jeg synes det er latterlig at punkter i planleggeren min blir tatt ut av kontekst og levert til politiet uten at noen har fornuft nok til å spørre meg hva oppføringene refererte til, fortsatte han.

Johnson sier at punktene i planleggeren på ingen måte viser at brøt reglene.

– Jeg har aldri sett disse tingene før. Jeg har sett gjennom det nå, og ingen av punktene viser brudd på koronareglene, de skjedde ikke under nedstengingen.

Grillet

Den såkalte partygate-skandalen dreier seg om flere fester holdt av Johnson og Det konservative parti i blant annet Downing Street mens resten av Storbritannia var nedstengt under pandemien. Johnson har bedt om unnskyldning for festene, men har hele tiden stått fast ved at han ikke begikk noen regelbrudd selv.

I mars møtte Johnson, som gikk av som statsminister i fjor, i en komitéhøring i parlamentet der han ble grillet om partygate. Han er beskyldt for å ha løyet om saken, og med det ført parlamentet bak lyset.

Komiteen har ennå ikke konkludert i etterkant av høringen, men dersom de konkluderer med at Johnsons forklaring tilsier han løy om brudd på koronareglene, kan det føre til at de anbefaler at den tidligere statsministeren suspenderes fra Underhuset.