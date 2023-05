Et par er tiltalt for slaveri etter at de angivelig holdt en kvinne som hushjelp i hjemmet deres i Melbourne i 10 måneder, skriver den australske avisen The Age.

En helsearbeider slo alarm i oktober etter å ha lagt merke til at kvinnen viste tegn på menneskehandel.

Australsk føderalt politi (AFP) hevder at kvinnen ble holdt i hjemmet fra januar og frem til oktober 2022, da politiet gikk til aksjon mot eiendommen.

Politiet hevder at den 44 år gamle mannen og den 29 år gamle kvinnen utøvde tvang over kvinnen og begrenset hva hun kunne gjøre og fysisk mishandlet henne.

De er tiltalt for å ha eid en slave, brukt tvang og trusler for å få en person til å gå inn og forbli i slaveri, og for å ha utøvd kontroll over en slave.

Ber om hjelp

Oppdagelsen ble gjort av en helsearbeider i den australske forstaden Point Cook. Foto: Shuang Li / Shutterstock / NTB

Hvis de blir dømt, står de overfor en straff på 25 år i fengsel. Simone Butcher i AFP sier at de er avhengige av at medlemmer av samfunnet, som helsepersonell, til å rapportere mistenkte tilfeller av moderne slaveri, inkludert barnearbeid, tvangsekteskap, gjeldsslaveri og tvangsarbeid.

– Alle kan spille en rolle i å stoppe menneskehandel. Vi oppfordrer alle som mistenker menneskehandel eller ser noe mistenkelig til å rapportere det, forteller Butcher.

– Uten hjelp fra samfunnet - i dette tilfellet helsepersonell, kan ofre forbli uoppdaget, og vi vil ikke kunne gi ofrene den hjelpen og støtten de trenger, fortsatte Butcher.

Butcher sier at AFP aktivt trener betjenter og helsepersonell til å identifisere tegn på menneskehandel og slaveri.

Antallet er doblet

En rapport lagt fram denne uken viser at antall personer som lever i slaveri i Australia har mer enn doblet seg de siste fire årene på grunn av en økning i antall migrerende arbeidere som kommer til landet på grunn av arbeidskraftmangel i landet, og som da blir utnyttet.

Rapporten viser at på en hvilken som helst dag i 2021 var det 41 000 personer som levde i slaveri i landet.