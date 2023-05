President Vladimir Putin tror økonomien vil bli bedre framover, til tross for sanksjonene.

Fredag møtte presidenten russiske næringslivsledere og uttalte seg i optimistiske ordelag.

– Jeg er overbevist om at Russland har en god framtid, sa presidenten.

Han la til at det er noen økonomiske problemer å takle, men at «forsyningslinjene sakte er i ferd med å bli normale».

– Dette er granske forbløffende. Selv for meg, sa Putin.

Mange omganger med sanksjoner og tilbaketrekking av vestlige selskaper fra Russland i kjølvannet av invasjonen i fjor, har fått den russiske økonomien til å krympe. Men Putin mener at tilbaketrekkingen er «hell i uhell», i den forstand at den har åpnet nisjer for nye russiske produsenter.

