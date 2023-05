Elon Musk-selskap får teste hjerneimplantater på mennesker

FDA-godkjennelsen «er et viktig første steg som vil føre til at teknologien vår én dag, vil hjelpe mange mennesker», tvitrer Neuralink.

Selskapet har ikke greide videre ut om målene med studien. Det skriver at de ikke har begynt med rekruttering av deltakere, og at det snart vil komme mer informasjon.

Musk ser for seg at hjerneimplantater på sikt skal kunne kurere en rekke sykdommer og lidelser, blant dem fedme, autisme, depresjon og schizofreni, og i tillegg muliggjøre telepati og surfing på internett.

I fjor vakte det oppsikt da han sa at han var så trygg på at implantatene er sikre, at han vil være villig til å putte dem i hjernen på sine egne barn.

Siden 2019 har han minst fire ganger påstått at Neuralink etter hvert ville få gjennomføre studier på mennesker, men selskapet søkte ikke FDA om godkjenning før i starten av 2022.