Tenåringer har meldt seg til politiet etter storbrann i Sydney

Vitner har fortalt at de så en gruppe ungdommer løpe bort fra et sju etasjer høyt bygg like ved sentralstasjonen i Sydney like før storbrannen startet rundt klokka 16 lokal tid, ifølge politiet i New South Wales.

Ifølge politiet meldte de to 13-åringene seg ved separate politistasjoner torsdag kveld, og begynte å samarbeide med etterforskningen. Videre heter det at tre til fire andre ungdommer «var til stede under brannen», og politiet oppfordrer disse til å melde seg.

Politiet tror at 15 personer sov i den forlatte bygningen natta før brannen, og 13 av disse er gjort rede for.

Mer enn 120 brannmannskaper og 30 brannbiler ble tatt i bruk for å slokke brannen. Slokningsarbeidet tok nesten et døgn. Det er uklart hva som forårsaket brannen.