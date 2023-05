Flyet landet på Daegu flyplass rundt klokken 12.40 lokal tid etter avgang fra øya Jeju en time tidligere, viste flyplassens flyrute.

Ingen ble skadd i hendelsen, men noen passasjerer ble fraktet til sykehus med pusteproblemer på grunn av sjokk, opplyser en talsperson for selskapet.

Sørkoreanske myndigheter har startet en etterforskning av hendelsen.

– Vi etterforsker hendelsen etter at en passasjer som satt i nærheten av nødutgangen, sa at han berørte spaken til døren, sier en talsperson for politiet.