Tesla og Ford inngår ladeavtale i USA og Canada

Ford får med avtalen tilgang til mer enn 12.000 av Teslas i alt 17.711 såkalte «superchargers» – eller hurtigladere for elbiler.

Avtalen vil gjelde fra tidlig 2024, ifølge en uttalelse fra Ford-sjef Jim Farley og Tesla-eier Elon Musk. Med det får Ford-bileiere dobbelt så mange hurtigladere å velge mellom i USA og Canada.

Teslas nettverk av hurtigladere er det største i USA. I november i fjor sa selskapet at de ville åpne opp for at andre bilprodusenter og ladeoperatører skulle få bruke nettverket.