Den amerikanske høyreekstremisten Stewart Rhodes er dømt til 18 års fengsel for kongresstormingen

Rhodes' dom er den første av sitt slag. Han er dømt for å ha stått bak et flere uker langt komplott som endte med at Oath Keepers gikk i front under stormingen. Målet var å hindre at valget av Joe Biden som USAs president ble godkjent.

Straffen er den lengste som hittil gitt etter angrepet. Den er likevel mildere enn det amerikanske justisdepartementet ønsket. De ville at han skulle dømmes til 25 års fengsel, og mener han fortsatt utgjør en trussel mot landet.

Dommer Amit Mehta var enig i å gi ham straffetillegg for terrorhandlinger, noe som i seg selv setter en ny presedens i rettsoppgjøret etter stormingen der fem personer døde. Justisdepartementet har ønsket å etablere at angrepet ikke var en spontan hendelse, men en aksjon som ble planlagt i flere uker i forkant. Blant annet skal Oath Keepers ha hatt team på plass i Virginia som kunne frakte våpen inn til Washington D.C. ved behov.

Selv mener Rhodes at han er politisk fange, og at hans eneste forbrytelse er motstand mot dem han mener ødelegger landet. Han påpeker at han selv aldri var inne i kongressbygningen, og hevder at han aldri oppfordret andre til å gjøre det.

En annen leder i Oath Keepers, Kelly Meggs, ventes å motta sin dom senere torsdag.