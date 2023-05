Fire studenter dømt for bombeplaner i Hongkong

Studentene ble pågrepet i 2021, og er i dag i alderen 17–21 år. Retten dømte torsdag den eldste av dem til over fem års fengsel, mens de tre andre ble dømt til rehabilitering på en ungdomsanstalt.

Retten mener studentene har gjort seg skyldig i å ha planlagt bombedåder i offentlige rom. Sikkerhetspolitiet mener de forhindret planene ved å pågripe de fire.

De er medlem i en lite kjent gruppe som i engelsk oversettelse kalles seg «Returning Valiant». De har tatt til orde for uavhengighet fra Kina og oppfordret til motstand, etter at stormakten innførte en nasjonal sikkerhetslov i 2020 som overprøver Hong Kongs egne lover.

Gruppa sa seg under rettssaken skyldig i å ha lagt planer om å «forårsake en eksplosjon». Dette angivelig for å slippe unna å bli dømt for terrorplanlegging, som i verste fall kan medføre livstidsstraff under sikkerhetsloven.

Retten mener den eldste av dem, Alexander Au (21), var hovedmannen. De tre andre beskrives som fotsoldater. Dette er den andre saken hvor mindreårige dømmes etter den nasjonale sikkerhetsloven. Ytterligere fire studenter er fortsatt under etterforskning.