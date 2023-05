Ukraina sier 36 droner ble skutt ned natt til torsdag

Lederen for Kyivs militære administrasjon, Serhij Popko, fortalte torsdag morgen at dronene ble sendt i grupper i ulike intervaller over tre timer.

– Fienden fortsetter å terrorisere Ukraina. De brukte 36 Shahed-droner. Ingen av dem nådde sitt mål. Takk til vårt luftforsvar for 100 prosent resultat, skrev president Volodymyr Zelenskyj på Telegram torsdag.

Ifølge Popko var nattens luftangrep det tolvte mot hovedstaden hittil i mai. Det ukrainske luftforsvaret mener dronene trolig var ment å ramme kritisk infrastruktur og militæranlegg vest i landet.

Også i sørlige deler av landet meldes det om nedskyting av droner.

Siden oktober har Moskva sendt stadige dronebølger mot mål i Ukraina. Dronene av typen Shahed er produsert i Iran.