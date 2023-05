Ifølge lederen for Kyivs militære administrasjon, Serhij Popko, ble samtlige droner skutt ned under angrepet, som pågikk i over tre timer.

– Fiendens taktikk er fortsatt å angripe i flere bølger med intervaller mellom grupper av angripende droner, skriver han på Telegram.

Ifølge Popko var nattens luftangrep mot Kyiv det tolvte hittil i mai.