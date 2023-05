IEA: Det investeres nå mer i solenergi enn oljeutvinning

– Ren energi går raskt, langt raskere enn folk innser, sier IEAs leder Fatih Birol.

– Dette viser investeringstrenden tydelig. Ren energi passerer nå fossil energi, sier han.

Investeringene i ren energi forventes i år å bli 24 prosent høyere enn i 2021, men det investeres også 15 prosent mer i fossilt brensel, ifølge IEA.

Det siste er bekymringsfullt, mener byrået, som viser til at investeringene i fossil energi burde ha falt dersom man skal ha håp om å nå målet om nullutslipp innen 2050.

Sol på topp

IEA anslår at det i år vil bli investert nærmere 4200 milliarder kroner i solenergi i verden, mens det vil bli investert i underkant av 4100 milliarder kroner i leting og utvinning av olje.

– Dette gjør solenergi til supermakt innen energi, sier Dave Jones i energitankesmia Ember.

De lave kostnadene ved å hente energi fra solcellepaneler, kombinert med stadig mer bruk av elbiler, vil bidra til reduksjon i utslipp av skadelige klimagasser.

Skår i gleden

At det samtidig investeres mer i oljeutvinning og i år vil brukes like mye som i 2019, er imidlertid et skår i gleden. De bidrar til å gjøre det mindre sannsynlig å nå målet om nullutslipp i løpet av knappe 30 år.

De samlede investeringene i fossil energi anslås i år å bli dobbelt så store som de burde ha vært om man skal nå dette målet, og når det gjelder investeringer i utvinning av kull, ligger de an til å bli seks ganger så høye som de burde ha vært.

Kina i front

Kina er i front når det gjelder investeringer i ren energi, konstaterer IEA, mens det er i Midtøsten det investeres mest i oljeutvinning.

– Det er ironisk at det investeres minst i solenergi i noen av de mest solrike stedene i verden. Det er et problem som må gripes fatt i, sier Jones.

IEA konstaterer i sin rapport at de fleste store energiselskapene investerer relativt lite i grønn energi. Bare 5 prosent av disse selskapenes omsetning i fjor gikk til investeringer i ren energi eller karbonfangstprosjekter, og dette utgjorde bare en firedel av det eierne fikk utbetalt i utbytte.