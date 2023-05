Flere land advarer om mulige kinesiskstøttede hackerangrep

– USA og internasjonale datasikkerhetsmyndigheter utsteder denne felles uttalelsen for å fremheve en nylig oppdaget klynge av aktivitet knyttet til en aktør fra Kina, også kjent som Volt Typhoon, heter det i en uttalelse fra myndighetene i USA, Australia, Canada, New Zealand og Storbritannia.

Det heter videre at gruppen har klart å påvirke nettverk på tvers av kritiske infrastruktursektorer i USA, og de advarer om at også andre kan bli utsatt for angrep.

I tillegg har også Microsoft kommet med en uttalelse om hackergruppen, som de sier er statsstøttet i Kina og har vært aktive siden 2021.

Microsoft skriver også at gruppen vanligvis opererer innen spionasje og informasjonsinnsamling.