Fitch: USA risikerer nedgradering i kredittvurderingen

Fitch skriver i en pressemelding at USAs nye status reflekterer økt politisk partiskhet som hindrer landet i å nå en avtale om å heve eller suspendere gjeldstaket før fristen 1. juni.

Datoen er satt av det amerikanske finansdepartementet, som har uttalt at dersom ikke gjeldstaket heves før den tid, vil USAs enorme statsgjeld misligholdes, noe som vil få store økonomiske konsekvenser.

– Fitch venter fortsatt en løsning knyttet til gjeldstaket før denne datoen. Vi tror imidlertid at risikoen har økt for at gjeldstaket ikke vil heves eller suspenderes før denne datoen, og følgelig at USA kan misligholde noen av sine forpliktelser, heter det.

AAA er Fitch sin høyeste vurdering.