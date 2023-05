Det er imidlertid uklart om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans regjering var klar over angrepet, skriver New York Times , selv om noen tjenestemenn tror han ikke visste.

De amerikanske tjenestene baserer sin konklusjon delvis på kommunikasjoner som er fanget opp der russiske tjenestemenn synes overrasket og skylder på Ukraina, og andre kommunikasjoner der ukrainske tjenestemenn sier de trodde deres land var ansvarlig for angrepet der to droner ble fløyet mot Kreml.

Angrepet er et av flere hendelser den siste tiden som har gjort amerikanske tjenestemenn ille til mote. Biden-administrasjonen, som er Ukrainas viktigste allierte, er bekymret for risikoen for at Russland skal legge skylden på USA og utvide krigen utover Ukraina.

Amerikansk etterretning mener å se et løst nettverk av ukrainske grupper og enheter som er i stand til å gjennomføre operasjoner inne i Russland, som Zelenskyj ikke nødvendigvis har oversikt over.

I tillegg til droneangrepet mener amerikansk etterretning ukrainere sto bak attentatet mot datteren til den russiske nasjonalisten Aleksandr Dugin, drapet på en prorussisk blogger og flere angrep på byer ved grensa, sllk som mandagens angrep i Belgorod.

De mener også at ukrainske grupperinger sto bak angrepet på gassledningene Nord Stream 1 og 2, selv om det ikke er klart om de hadde forbindelser til ukrainske myndigheter.

USA har gjentatte ganger advart Ukraina mot storstilte angrep inne på russisk territorium på grunn av risikoen for at krigen trappes opp. De er også kritiske til de operasjonene som har vært, og mener den viktigste kampen er mot russiske styrker i okkuperte områder i det sørlige og østlige Ukraina.

Se video: Her treffer dronen Kreml