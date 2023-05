Brooklyn Bridge fyller 140 år

Det tok 14 år å bygge broen, og 27 personer mistet livet i forbindelse med byggingen.

Ved åpningen 24. mai 1883 var broen verdens lengste hengebro med sine 486 meter. Opprinnelig var den ment for hest og kjerre- og togtrafikk og for fotgjengere. I dag krysses den hver dag av rundt 116.000 biler, 3.000 syklister og 30.000 fotgjengere.

Kun en uke etter at broen først ble åpnet, forårsaket et rykte om at den kunne kollapse panikk der tolv personer ble klemt i hjel. For å overbevise folk om at den var trygg, ledet sirkusdirektør og forretningsmannen P.T. Barnum en parade med 21 elefanter over broen.

Siden ble den en modell å følge for andre brobyggere.