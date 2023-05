Enda en amerikansk delstat vedtar tilnærmet abortforbud

Forslaget sendes med det videre til South Carolinas republikanske guvernør, Henry McMaster, som allerede har sagt at han vil skrive under på det slik at det blir gjeldende lov.

Avstemmingen fulgte i stor grad partilinjene i senatet ved at republikanerne stemte for og demokratene mot, ved unntak av at samtlige av de fem kvinnelige senatorene stemte imot.

Forslaget er en revidert versjon av et tidligere forslag som delstatens høyesterett avgjorde var ugyldig tidligere i år. Det reviderte forslaget tillater abort opptil tolvte graviditetsuke ved voldtekt eller incest, og åpner for unntak i såkalte medisinske akuttilfeller.

En rekke amerikanske delstater har innført tilnærmede abortforbud etter at landets høyesterett i fjor opphevet en dom som slo fast retten til selvbestemt abort.