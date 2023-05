IMF snur – tror på vekst i den britiske økonomien

Det skyldes delvis at Storbritannias skyhøye energipriser har gått noe ned, ifølge IMF. Fondet tror nå at den britiske økonomien kommer til å vokse med 0,4 prosent i 2023.

På en pressekonferanse i London forsvarte IMFs administrerende direktør Kristalina Georgieva U-svingen og berømmet Storbritannia for å ha tatt ansvar de siste månedene for å unngå nedgang.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak sier i en uttalelse at han ønsker de nye taktene fra IMF velkommen, og la til at prognosene for Storbritannias vekst har blitt systematisk undervurdert i mange år.

Økonomien i Storbritannia har den siste tiden vært preget av høye priser, ettervirkningene av både brexit og koronaviruspandemien og politisk uro. Landet går også gjennom det som blir kalt en levekostnadskrise, der gjennomsnittsbriten har fått mye dårligere råd.