Brasil erklærer dyrehelsekrise etter tilfeller av fugleinfluensa

Tiltaket gjelder i 180 dager, og ble kunngjort mandag kveld av landets landbruksdepartement. De sa i en uttalelse at tiltaket har som mål å hindre viruset fra å spre seg til tamme fugler og kommersiell fjærfedrift, samt beskytte dyr og menneskers helse.

Mandag ble det bekreftet tre nye tilfeller av fugleinfluensa i Brasil, noe som gjør at det totalt er blitt bekreftet åtte tilfeller siden sykdommen ble oppdaget i landet for to uker siden. Alle tilfellene har blitt bekreftet hos ville fugler.

Brasil er leverandør av rundt 35 prosent av alle fjærfe på det internasjonale markedet. Det nåværende fugleinfluensautbruddet startet i Canada i 2021, før det spredte seg videre til USA og Latin-Amerika.