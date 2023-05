Det betyr at Trump kan bli stilt for retten midt i Republikanernes nominasjonskamp, der ekspresidenten og hans utfordrere vil reise land og strand for å samle støtte blant partiets tilhengere.

Donald Trump er den første amerikanske ekspresidenten som er tiltalt i en straffesak. Selv har han sagt seg ikke skyldig på samtlige 34 tiltalepunkter og har satt seg som mål å vinne presidentvalget igjen høsten 2024.

Trump deltok via videolink på rettsmøtet på Manhattan tirsdag. Dommer Merchan hadde kalt inn til rettsmøtet for å forsikre seg om at ekspresidenten er klar over at han ikke har lov til å bruke beviser for å angripe potensielle vitner i offentlige uttalelser.

Statsadvokaten har sagt de ønsker at selve rettssaken mot Trump starter i begynnelsen av januar 2024. Trumps advokater mener rettssaken heller bør starte på vårparten.

Særskilte begrensninger

Tiltalen gjelder i hovedsak forfalskning av regnskap, blant annet ved uriktig bokføring av betaling av såkalte hysjpenger til to kvinner og en dørvakt ved Trump Tower i New York.

8. mai utstedte Merchan en ordre som listet opp en rekke begrensninger på hvordan Trump kan opptre fram mot rettssaken. Det var disse restriksjonene han gjennomgikk på tirsdagens rettsmøte. Trump har lov til å snakke offentlig om straffesaken.

Men han har ikke lov til å bruke beviser som påtalemyndigheten leverer inn under forberedelsene til rettssaken, til verbale angrep på vitner eller andre som er involvert i saken, understreker dommeren. Trump har heller ikke lov til å spre enkelte beviser som påtalemyndigheten deler med hans advokater.

Signerte sjekker

Det mest kjente tilfellet i den omfattende tiltalen mot Trump gjelder et beløp på 130.000 dollar, tilsvarende 1,34 millioner kroner, til pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun fikk pengene av Trumps advokat Michael Cohen få dager før presidentvalget i 2016 for å holde munn om et seksuelt forhold hun sier hun har hatt med Trump.

Trump skal deretter ha skrevet månedlige sjekker til Cohen, hvorav noen ble utstedt fra presidentens egen bankkonto. Det er disse elleve sjekkene som utgjør en stor del av tiltalen.

Ifølge tiltalen signerte Donald Trump selv ni av sjekkene.