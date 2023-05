Russland hevder å ha drevet tilbake angripere i Belgorod

Regionen ble mandag angrepet av det Russland hevder er ukrainske sabotører.

Det russiske forsvarsdepartementet skriver i sin daglige oppdatering at mer enn 70 angripere er drept, og at resten av styrkene som hadde tatt seg inn i Belgorod, var drevet tilbake til Ukraina.

Ukrainske myndigheter benekter at de har noe å gjøre med angrepene, som ifølge dem er utført av russiske grupper som kjemper et væpnet opprør mot staten.

Tirsdag sa guvernør Vjatsjeslav Gladkov at «antiterroroperasjonen» i regionen stadig var pågående, blant annet rundt småbyen Gravjoron, som ligger rundt fem kilometer fra den ukrainske grensen.

Videre sa han til sivile som evakuerte fra Gravjoron, at de fortsatt må holde seg unna.

Ifølge Gladkov døde en gammel dame mens hun ble evakuert, mens to andre blir behandlet på sykehus for diverse skader. Ingen sivile er drept i sammenstøtene, heter det videre.

Meldinger om droneangrep

Gravjoron er også blitt beskutt med ukrainsk artilleri, hevder Gladkov. I tillegg ble det mandag meldt om angrep i en annen småby kalt Glotovo.

Ifølge Gladkov var det natt til tirsdag flere droneangrep mot Belgorod.

Flere boliger og offentlige bygg ble angivelig rammet, men det er ikke meldt om skadde eller drepte.

Flere droner skal også ha blitt skutt ned av luftvern.

– Dette er nok en bekreftelse på at militante ukrainere gjennomfører angrep mot vårt land. Dette krever en stor innsats av oss, og dette arbeidet fortsetter, sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov tirsdag.

Russiske myndigheter etterforsker angrepet som terror. Peskov sa tirsdag at angrepene gir grunn til «dyp bekymring».

Russere eller ukrainere?



Ukrainas militære etterretningstjeneste peker på gruppene Legionen for frihet for Russland (LSR) og Russisk frivillighetskorps (RVC), og gruppene synes selv å ha bekreftet at de står bak.

I en video på Telegram sier en mann i kamuflasjeutstyr at «Russland kommer til å bli fritt» og «Vi vil at våre barn vokser opp i fred og frihet».

– Beboere i grenseområdene: Bli hjemme, ikke gjør motstand og ikke vær redde. Vi er ikke deres fiender, sier en av flere militærkledde menn i et klipp som LSR har publisert.

Journalist Michael Colborne i gravenettstedet Bellingcat har tvitret om en video som er lastet opp av RVC. Gruppa er dannet av russiske høyreekstremister som motsetter seg president Vladimir Putin, og sier de står på ukrainsk side i krigen.

Høyreekstreme?

Colborne, som leder Bellingcat-gruppen som overvåker høyreekstreme grupper, skriver at de to i videoen er lettgjenkjennelige for folk som har oversikt over de «russiske høyreekstremistene som har oppholdt seg i Ukraina».

Peskov ble tirsdag spurt om meldingene som hevder at det dreier seg om etniske russere og ikke etniske ukrainere.

– De er ukrainske krigere fra Ukraina. Det er mange etniske russere som bor i Ukraina. Men de er fortsatt ukrainske militante, svarte Peskov.

Svensk ekspert: Mulig ukrainsk aksjon

Oberstløytnant Johan Huovinen, som har tjenestegjort i både Russland og Ukraina og underviser ved svenske Försvarshögskolan, sier at det er mye som tyder på at Ukraina står bak angrepene i Belgorod.

Ifølge ham kan det synes som om ukrainerne forsøker å bruke russernes egen taktikk mot dem.

– En spesialoperasjon der man forsøker å skape et inntrykk av at det er russiske utbrytere som vil slutte seg til Ukraina. Det mer eller mindre speiler det som skjedde i Luhansk og Donetsk i 2014, sier Huovinen.

– Dette har selvfølgelig som hensikt å binde opp russiske militærressurser i denne regionen. Og det kan ikke utelukkes at det kanskje er et første steg i den ukrainske offensiven – at man angriper i én retning, og så skjer det noe annet i en annen retning, sier han videre.

