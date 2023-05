Mellom 20 og 30 betjenter, flere av dem i uniform, ble sett i området ved Arade-dammen rundt fem mil fra Praia da Luz, der hun sist ble sett i 2007. Da var hun tre år gammel.

Det ble satt opp et blått basetelt, og området ble sperret av for presse og offentligheten. Øyenvitner forteller at politiet begynte å lete like før klokka 8 tirsdag morgen i et område noen kilometer fra teltet.

Portugisiske myndigheter opplyste mandag at letingen skulle gjenopptas på forespørsel fra tyske myndigheter og med hjelp fra britiske tjenestepersoner.

Tysk påtalemyndighet i Braunschweig skriver i en uttalelse tirsdag at det gjøres nye tiltak i forbindelse med etterforskning av saken.

Tysk politi sa i 2020 at en 45 år gammel mann som var i Algarve-regionen der McCann forsvant i 2007, er mistenkt i forsvinningssaken. Mannen soner nå en voldtektsdom. Han reiste rundt i Portugal i en campingbil da McCann forsvant og har vært mistenkt for flere seksualforbrytelser.

Video: – I min levetid vil vi finne ut hva som skjedde med Madeleine