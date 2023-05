Tirsdag er den ukrainske marinens dag. Zelenskyj er avbildet mens han deler ut utmerkelser og poserer for et gruppebilder med en gruppe marinesoldater på et sted med dunkel belysning.

– Våre forsvarere. Frontlinjen. I dag er jeg her for å gratulere krigerne våre på den ukrainske marinens dag, skriver presidenten på Telegram.

Ifølge presidentens kontor besøkte Zelenskyj fronten ved Vuhledar, der ukrainske soldater i vinter bremset den russiske framrykkingen.

– Den ukrainske marinen beviser hver eneste dag på slagmarken at de er en mektig styrke som ødelegger fienden, frigjør ukrainsk jord og utfører de vanskeligste oppgavene under de vanskeligste forholdene, sa Zelenskyj.

– Og vi trenger flere slike styrker. Fra og med i dag øker vi i betydelig grad marinens potensial og etablerer et marinekorps. Den nye brigaden vil bli utstyrt med moderne utstyr og våpen, la han til.