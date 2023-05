Tirsdag er den ukrainske marinens dag. Zelenskyj er avbildet mens han deler ut utmerkelser og poserer for et gruppebilder med en gruppe marinesoldater på et sted med dunkel belysning.

– Våre forsvarere. Frontlinjen. I dag er jeg her for å gratulere krigerne våre på den ukrainske marinens dag, skriver presidenten på Telegram.