Wikileaks: Assange kan snart tape i retten

Australieren venter på et svar på anken forsvarerne leverte inn til High Court i London i fjor sommer.

Den britiske regjeringen hadde i forveien gitt grønt lys for utlevering til USA. Hrafnsson sier til nyhetsbyrået DPA at et avslag på anken vil være «skandaløst», men legger til at «alt er mulig» i saken.

Siden 2019 har Assange befunnet seg i et høysikkerhetsfengsel i Storbritannia. Han risikerer opptil 175 års fengsel i USA om han blir kjent skyldig i alle tiltalepunkter, blant dem spionasje.

Bakgrunnen for saken er at Wikileaks i 2010 offentliggjorde hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak. Også et videoopptak av to journalister som ble drept i et amerikansk helikopterangrep, ble publisert.

Om anken i London blir avvist, kan Assange søke om gjennomgang, anke saken til høyesterett eller forsøke å prøve den for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Alle disse mulighetene kan imidlertid utprøves «innen uker», ifølge Hrafnsson. Ei heller er det sikkert om den britiske regjeringen vil rette seg etter en avgjørelse fra EMD.

Assanges støttespillere mener han er en journalist som belyste krigsforbrytelser. Den australske regjeringen har tatt til orde for at saken mot Assange henlegges.