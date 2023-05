E. Jean Carroll krever ytterligere summer fra Trump

Carrolls advokater har fremmet kravet i rettsdokumenter innlevert mandag, og forsøker med det å gjøre endringer i et ærekrenkelsessøksmål som har blitt satt på vent. I kravet argumenteres det for at uttalelser fra Trump i kjølvannet av at en jury kom fram til at han hadde utsatt henne for seksuelt overgrep og uttalt seg ærekrenkende, rettferdiggjør ytterligere oppreisning på 10 millioner dollar.

I kjennelsen ble Carroll tildelt til sammen 5 millioner dollar i oppreisning fra Trump, men kjennelsen er anket. Søksmålet var sivilt, noe som betyr at Trump ikke har blitt holdt strafferettslig ansvarlig for overgrep.

Carrolls advokater peker på Trumps uttalelse om at kjennelsen var en «skam» og ytterligere kritikk mot skribenten på et CNN-arrangement 10. mai som grunn til at hun burde få gjøre endringer i sitt tidligere søksmål, som fra før går ut på at Trump ærekrenket henne ved å nekte for at hendelsen fant sted.