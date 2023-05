Politiet på Guyana tror dødsbrann som tok livet av 19 barn var påsatt

– Den innledende etterforskningen tyder på at den var påsatt, så etterforskningen vår fortsetter, sier Guyanas politisjef Clifton Hicken på en pressekonferanse med president Irfaan Ali.

Ingen mistenkte har blitt identifisert, la Hicken til.

Skolebygningen som huset en sovesal i byen Mahdia, var overtent da brannmannskapene ankom rundt midnatt natt til mandag, opplyser brannvesenet.

Huset jenter

Det er uklart hvordan brannen startet i sovesalen, som huset jenter på 11, 12, 16 og 17 år, ifølge en person som hjalp redningsmannskapene.

– 14 unge døde på stedet, fem andre døde på distriktssykehuset i Mahdia, sier brannvesenet.

Regjeringen oppga tidligere at 20 personer omkom, men tallet er siden nedjustert til 19.

Seks personer, blant dem to kritisk skadde, er fløyet til hovedstaden Georgetown for behandling. Rundt 20 elever ble reddet.

– Dette er en stor katastrofe, det er grusomt, det er smertefullt, sier Guyanas president Irfaan Ali.

Beredskap

Ali sier det er innført forsterket beredskap på hovedstaden Georgetowns to største sykehus for å ta seg av skadde barn, og at det ble sendt fly til Mahdia, som ligger 200 kilometer sør for Georgetown.

De fleste av de 19 elevene som mistet livet, var urfolk, opplyser politiets kommunikasjonsdirektør Mark Ramotar. Myndighetene sier de fortsatt jobber med å finne årsaken til brannen.

Guyana er et lite, engelsktalende land på nordkysten av Sør-Amerika med 800.000 innbyggere. Landet har vært både nederlandsk og britisk koloni og har store malm- og oljereserver i de omfattende og ofte veiløse regnskogsområdene.