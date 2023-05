Amerikaner dømt for å ha torturert mann i Irak

Ross Roggio (54) risikerer livsvarig fengsel etter at han fredag ble kjent skyldig i tortur, ulovlig våpeneksport og en rekke andre forhold i en føderal domstol i Pennsylvania.

USAs justisdepartement opplyste mandag at torturen var rettet mot en mann fra Estland som i 2015 var ansatt på en våpenfabrikk som Roggio drev irakiske Kurdistan.

– Dagens kjennelse er en milepæl og et resultat av offerets usedvanlige mot, som sto fram etter at den tiltalte påførte ham ubeskrivelig smerte i over en måned, sier FBIs assisterende direktør Luis Quesada.

Roggio etablerte i 2015 en fabrikk i Nord-Irak som skulle produsere automatvåpen ved å bruke deler som var ulovlig eksportert fra USA. Da den estiske mannen stilte spørsmål ved prosjektet, sørget Roggio for at han ble bortført av kurdiske soldater. Målet var å hindre at mannen avslørte virksomheten hans.

I 39 dager satt esteren innesperret i en militærleir mens Roggio ledet en rekke avhør og sørget for at han ble utsatt for brutal tortur. Blant annet ble han slått, utsatt for kvelning og truet med at han kom til å få fingrene kuttet av. Ved minst ett tilfelle mistet han bevisstheten.

Tidligere er kun én annen amerikansk statsborger dømt for tortur, Charles «Chuckie» Taylor, sønnen til Liberias tidligere diktator Charles Taylor. Han ble dømt til 97 års fengsel for tortur som pågikk i det vestafrikanske landet mellom 1999–2003.