Ukraina avviser at de har noe med saken å gjøre, og flere kilder og videoer tyder på at det kan dreie seg om Kreml-fiendtlige russiske frivillige.

– Ukraina ser på hendelsene i Belgorod-fylket i Russland med interesse og studerer situasjonen, men har ingenting å gjøre med den, tvitrer president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhajlo Podoljak.

Ifølge Kreml har den ukrainske sabotasjegruppa tatt seg inn i Russland for å «avlede oppmerksomheten» fra Bakhmut-slaget i Øst-Ukraina, som russerne hevder at Ukraina har tapt.

Aftenposten , som har stedsverifisert videoer fra området, skriver at det er sammenstøt i flere landsbyer i Belgorod-området. Videoene viser kjøretøyer langs veiene i nærheten av grensa og røyk litt lenger nordøst.

Forsøker å drive dem ut

Belgorods guvernør sier det er en sabotasje- og rekognoseringsgruppe fra den ukrainske hæren som har tatt seg inn i fylket.

Russiske soldater, grensevakter og etterretningen FSB forsøker å eliminere den ukrainske gruppa, hevdet guvernør Vjatsjeslav Gladkov videre. Mandag ettermiddag opplyste han at minst seks personer er såret i angrep i Glotovo og Grajvoron. Tre hus og en offentlig bygning er dessuten påført skader, ifølge Gladkov.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sier ifølge nyhetsbyrået Ria at presidenten er orientert om angrepene. Russiske styrker forsøker å «jage ut og utslette» sabotasjegruppa, ifølge Peskov.

Frivillige russere

Også den russiske militærbloggeren Igor Girkin skriver om kamper i området, men han legger skylda på den russiske gruppa Russisk frivillighetskorps.

Ukrainas militære etterretningstjeneste hevder russiske borgere står bak den væpnede aksjonen i Belgorod mandag, ifølge det ukrainske mediet Hromadske.

De ansvarlige tilhører to paramilitære grupper, sier Andrij Jusov, talsperson for etterretningen. Han navngir gruppene som Legionen for frihet for Russland og Russisk frivillighetskorps. Gruppene har i sosiale medier tatt på seg ansvaret for mandagens angrep.

Begge gruppene består ifølge Aftenposten i hovedsak av frivillige russere som har vervet seg i Ukraina. De har tidligere gjennomført lignende operasjoner, blant annet i Brjansk.

– Vil skape forvirring

På videoer og bilder fra operasjonen vises gruppas soldater inne på russisk territorium, og innholdet tyder på at formålet er å skape forvirring. Soldatene understreker at de er russere og sier at tiden er inne til å knuse diktaturet i Kreml.

Legionen for frihet for Russland hevder på Twitter at de har «fullstendig frigjort» grensebyen Kozinka og at de er framme i distriktssenteret Grajvoron.

Også Girkin skriver at det dreier seg om forsøk på å skape forvirring i den russiske krigsmaskinen.

– Jeg tror vi alle bare kan ønske velkommen de besluttsomme handlingene fra opposisjonsorienterte russiske borgere, som er klar for væpnet kamp mot Vladimir Putins kriminelle regime, sier talspersonen for den ukrainske etterretningen ifølge Hromadske.

Uklart om Bakhmut

Meldingene kommer kort etter at Putin og Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin lørdag hevdet at russiske styrker og Wagner hadde kontroll over de siste kvartalene i Bakhmut, noe som ville være Russlands første seier på lang tid.

Men det ble tilbakevist av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Ukraina sier de tvert imot har hatt framgang på flankene til byen og kontrollerer veiene rundt.

Ifølge amerikanske eksperter er ukrainerne i ferd med å omringe byen, som i en knipetangsmanøver, noe som kan isolere og fange de russiske soldatene der.

Belgorod, som ligger like ved grensa til Ukraina i nærheten av Kharkiv, er flere ganger blitt utsatt for ukrainske luftangrep. Angrepene har rettet seg mot militære mål, men flere titall sivile er også blitt drept. Ukraina kommenterer aldri anklager om at de står bak.