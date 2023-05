Tysklands utenriksminister: EU-sanksjoner mot Iran kan komme mandag

Ifølge utenriksministeren er det medlemmer av Revolusjonsgarden som eventuelt skal sanksjoneres for brudd på menneskerettighetene.

– Vi vil ikke akseptere det, sa Baerbock.

Iran har siden i september i fjor vært preget av voldsomme opptøyer etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt. Flere hundre mennesker har mistet livet i uroen, og mange tusen er pågrepet.

Noen av demonstrantene er dømt til døden, og det er gjennomført flere henrettelser. 9. mai i år sa FNs høykommissær for menneskerettigheter at over 200 mennesker er blitt henrettet i Iran hittil i år.

EUs utenriksministre møtes i Brussel mandag og tirsdag. På dagsordenen står blant annet krigen i Ukraina og situasjonen på Balkan.