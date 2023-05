WSJ: Jeffrey Epstein skal ha forsøkt å utpresse Bill Gates

Gates møtte kvinnen han hadde en affære med, en russisk bridgespiller, rundt 2010. Epstein møtte henne i 2013, og betalte senere for en utdanning hun tok. I 2017 sendte Epstein en epost til Gates og ba om å få kostnadene knyttet til utdanningen refundert, ifølge det Wall Street Journal får opplyst.

Eposten kom etter at Epstein ikke hadde klart å overtale Gates til å bidra til et veldedighetsfond han ønsket å opprette sammen med banken JPMorgan Chase. Implikasjonen bak eposten, ifølge folk som har sett den, var at Epstein ville avsløre affæren dersom Gates ikke vedlikeholdt forbindelsen mellom de to.

– Gates møtte Epstein utelukkende for filantropiske formål. Etter å ha mislyktes gjentatte ganger i å involvere Gates i saker utover dette, forsøkte Epstein uten hell å utnytte et tidligere forhold til å true Gates, sier en talsperson for Gates til avisen.

Epstein erkjente seg i 2008 skyldig i hallikvirksomhet av en mindreårig og sonet 13 måneder i fengsel. I 2019 ble han pågrepet og siktet for overgrep mot en rekke mindreårige, men døde i fengselet senere samme år.