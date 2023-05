Instagram nede for tusenvis av brukere

Over 180.000 brukere skal ha meldt fra om problemer på høyden av problemene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Selskapet Meta, som eier Instagram, sier at de er klar over at appen har hatt trøbbel over hele verden. Meta ville ikke gå ut med hvor mange som var rammet, men ifølge Downdetector.com var det snakk om over 100.000 tilfeller bare i USA.

– Vi jobber med å få ting tilbake til normalen så fort som mulig og beklager for enhver ulempe, sier en talsperson for selskapet.