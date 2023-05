Her snakker vi solid prisrekord.

Ford Sierra RS500 Cosworth. Råskinn-utgaven av familiebilen. Den med den gedigne bakspoileren. Her snakker vi klassiker og bil som får blodpumpa til alle bilfrelste å slå litt fortere.

RS-emblem på bakluka på en Ford har alltid betydd noe ekstra. Med denne tok Ford det et langt steg videre. Der GTI-bilene fra samme tid, det vil si midt på 80-tallet, gjerne bød på noe over 100 hestekrefter, kom råskinnet fra Ford med motor fra den anerkjente britiske motorbyggeren Cosworth. Her var det over 200 gamp! Heftig var bare forbokstaven.

VINGE: Den gedigne bakspoileren har gitt den tilnavnet vingebil. Foto: Silverstone Auctions

Lav kilometer og full dokumentasjon

Heftig var også prisen. Rundt 400.000 kroner kostet Sierraen ny i Norge. Noen tok seg råd til det. Problemet var ikke bare å få finansiert den. Det ble også et problem å forsikre disse bilene.

Cosworthen ble nemlig også biltyvenes favoritt. Alle bilene som finnes i Norge tror vi har vært stjålet minst én gang.

Om den nylig solgte, sorte bilen på disse bildene har vært stjålet, tør vi ikke si noe om, men mye tyder på at den ikke har vært det. For det første: Den har ikke gått langt. For det andre: Tilstanden er intet mindre enn fantastisk.

Kun 8.355 (!) kilometer har den kjørt siden den var ny i 1987.

Disse kilometerne er dokumentert. Serviceboken er komplett. All dokumentasjon og alle papirer fra bilens 36-årlige liv følger med. Bilen ble også «vist» rett før den ble solgt.

Vi snakker altså en ekte bilklassiker i unik tilstand, med lav kilometer og med full dokumentasjon. Slik blir det fort stive priser av på auksjon. En genial markedsplass (for selger) der ivrige interessenter samler seg og byr på samme gjenstand.

RYDDIG: Motorrommet er like fint som resten av bilen. Foto: Silverstone Auctions.

7,3 millioner kroner

Det er det anerkjente auksjonshuset Silverstone Auctions, som nylig solgte den sorte Sierraen. De ble også overrasket over prisen bilen oppnådde. For å si det slik – de har litt erfaring.

De hadde på forhånd antydet at bilen kunne oppnå en pris på 180.000 britiske pund. Eller 2,25 millioner norske kroner. Det er ikke lite penger. Om det ble budrunde.

Så feil kan man ta. For budrunde ble det. Da auksjonarius smalt klubba i bordet, var vinnerbudet på svimlende 590.500 britiske pund – eller nesten 7,3 millioner norske kroner. Da har du virkelig VELDIG lyst på en Sierra Cosworth. Til den prisen finnes det unektelig et par andre morsomme bilkjøp også.

Foto: Silverstone Auctions

En av verdens fineste

Uansett: Her snakker vi solid «bakkerekord» når det gjelder pris. For å holde oss til hoppterminologien har man vel her hoppet over hele sletta og kanskje tribunen også?

Aldri før har en Sierra, Cosworth eller ei, blitt solgt for en slik pris.

Det er vel også med det grunn til å anta et dette kanskje er en av de aller, aller fineste eksemplarene i hele vide verden av den ettertraktede Ford-modellen.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no