På et møte med pressen under G7-møtet i Hiroshima søndag sa han at han ikke trodde at byen lenger var under ukrainsk kontroll, og at Bakhmut i dag kun eksisterer «i våre hjerter».

– Dere må forstå at det ikke er noe der. De smadret alt, sa han før han gikk inn til et møte med USAs president Joe Biden.

– Det er ingen bygninger igjen der. Bare en masse døde russere, sa han og takket de ukrainske styrkene for innsatsen.

Presiserte

Etter møtet sa hans talsmann at han ikke mente at de siste kvartalene av byen som ukrainske styrker har holdt, var falt, men at det ikke er noe igjen av byen som før hadde over 70.000 innbyggere.

Slaget om Bakhmut har vært det blodigste og lengstvarende i krigen i Ukraina. Russerne har i åtte måneder siden i fjor sommer forsøkt å ta byen, som mange eksperter mener ikke har synderlig strategisk verdi.

Ukraina har imidlertid nektet å overgi den, trolig fordi russerne har hatt enorme tap hver gang de har gått til angrep. Ukraina har også mistet mange soldater.

Putin gratulerte

Det første tegnet til at Bakhmut omsider var falt, var da Russlands president Vladimir Putin lørdag kveld gratulerte sine styrker og Wagner-styrkene med seier i byen og lovte utmerkelser til alle som utmerket seg under offensiven.

– Vladimir Putin gratulerte Wagners enheter og alle enheter i de russiske styrkene som bisto dem med nødvendig støtte og styrke på flankene i fullføringen av operasjonen for å frigjøre byen, står det i en uttalelse fra Kreml som nyhetsbyrået Tass viderebringer.

Tidligere lørdag sa Wagner-leder Jevgenij Prigozjin at hans soldater hadde full kontroll over byen.

– I dag, klokka 12 ble Bakhmut fullstendig erobret. Vi tok hele byen, hus for hus, sa Prigozjin i en videomelding der han opptrer sammen med en gruppe soldater med russiske flagg og bannere med Wagners symbol. Lyden av eksplosjoner kan høres i det fjerne på videoen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video: Slik håndterer ukrainerne nedgravde miner

Ukraina avviste

Påstanden ble da avvist fra ukrainsk hold.

– Dette er ikke sant. Våre enheter kjemper fortsatt i Bakhmut, sa de ukrainske styrkenes talsperson Serhij Tsjerevatij.

Viseforsvarsminister Hanna Maljar skrev tidligere lørdag på Telegram at det var harde kamper i byen fortsatt, og at de ukrainske styrkene holder stand i en bydel. Hun omtalte imidlertid situasjonen som «kritisk».

Den siste uka har det kommet meldinger om at ukrainske styrker hadde framgang både sør og nord for Bakhmut, men at russerne rykket fram inne i byen, der ukrainske styrker lenge har hatt kontroll over de vestligste nabolagene.