Biden skal ringe til McCarthy for å diskutere gjeldstaket

Samtalen skal finne sted etter at Biden har pakket kofferten etter G7-toppmøtet i Hiroshima senere søndag.

– Presidenten har bedt staben sin om å sette opp en telefonsamtale med McCarthy etter møtene i G7, sier en tjenesteperson i Det hvite hus søndag formiddag.

Heving av gjeldstaket er en årviss øvelse i Washington og har vært gjennomført hele 78 ganger siden 1960. Høyrefløyen blant Republikanerne står i år hardt på kravet om kutt i offentlige utgifter for å si ja.

USA trenger penger for å oppfylle sine forpliktelser, og lånegrensen på 31.400 milliarder dollar blir snart nådd. Ifølge finansminister Janet Yellen kan det skje 1. juni. For å unngå mislighold og økonomisk krise må kredittgrensen utvides, men det er ennå et stykke igjen til det er politisk enighet om det.

Fredag ble det holdt to møter, uten noen fremgang. Lørdag ble det ikke holdt noen møter. Situasjonen var da så fastlåst at McCarthy sent lørdag ettermiddag sa at det ikke hadde noen hensikt å snakke sammen før Biden er hjemme igjen.

McCarthy anklaget Demokratene for å la seg styre av venstreekstremister.

– Beklageligvis har Det hvite hus tatt et steg tilbake, sa McCarthy, og la til at «sosialistfløyen» i Det demokratiske partiet ser ut til å ha kontrollen.

Det hvite hus har ikke svart på Reuters' henvendelser om å kommentere McCarthys uttalelser.