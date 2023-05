Reuters: Ny forlengelse av våpenhvilen i Sudan

Våpenhvilen skal tre i kraft om 48 timer og vare i sju dager, melder kildene.

Sudan har de siste ukene vært åstedet for brutale kamper. Hærsjefen Abdel Fattah al-Burhans styrker kjemper mot den paramilitære gruppa RSF under ledelse av Mohamed Hamdan Dagalo.

Fram til nå synes våpenhvilene bare å ha hatt begrenset effekt, og det kommer stadig meldinger om kamper i landet. Ifølge FN er mer enn en million mennesker fordrevet som følge av kamphandlingene. Verdensorganisasjonen advarer om faren for en humanitær katastrofe.

Meldingen om en ny avtale kommer etter at USAs utenriksminister Antony Blinken lørdag sa at han hadde snakket med den sudanske hærens leder om muligheten for en ny, midlertidig våpenhvile.

– Jeg snakket i dag morges med general Burhan om de pågående samtalene om en effektiv, kortsiktig våpenhvile for å få inn humanitær hjelp og gjenopprette essensielle tjenester som det desperat behov for i det sudanske folket, skrev Blinken i en Twitter-melding.